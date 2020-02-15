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2020-02-15T18:24+0300
https://ria.ru/20200215/1564820533.html
Полицейские исполнили мечту 11-летней девочки в ее день рождения
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РИА Новости

Полицейские исполнили мечту 11-летней девочки в ее день рождения

15:39 15.02.2020 (обновлено: 18:24 15.02.2020)
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© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской ФедерацииОдиннадцатилетняя Настя из Королёва в Центре кинологической службы
Одиннадцатилетняя Настя из Королёва в Центре кинологической службы
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Заветная мечта одиннадцатилетней Насти из Королева — стать полицейским. Четырнадцатого февраля девочке исполнилось 11 лет, и этот день стал для нее настоящим чудом.
Для того чтобы устроить дочери незабываемый праздник, Евгения Божедомова разместила в социальной сети пост: "Ищем настоящего полицейского, чтобы исполнить детскую мечту. Четырнадцатого февраля девочке в форме исполнится 11 лет. Она, как несложно догадаться, мечтает стать полицейским, а на день рождения очень хочет познакомиться с настоящим полицейским и прокатиться на настоящей полицейской машине (и если уж совсем мечтать, то познакомиться с настоящей полицейской собакой). Вдруг кто-то сможет помочь?"
Такая трогательная просьба не смогла оставить равнодушным Александра Шарова, подполковника полиции, начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних управления МВД России по городскому округу Королев.
"Когда я писала пост про Настину мечту, я даже предположить не могла, что все так закрутится. Столько людей откликнулось — друзей, знакомых и абсолютно незнакомых, но готовых помочь... Я надеялась найти какого-нибудь знакомого, готового просто прийти в форме и чуть-чуть поговорить с Настей, а вместо этого услышала в трубке: "Евгения, здравствуйте, вас беспокоит УМВД по Королеву, мы готовы помочь исполнить мечту вашей дочки!" — поделилась Божедомова в социальной сети.
Сюрприз начался с того, что утром маму и дочку встретила патрульная машина, что привело Настю в полный восторг. Но это было еще не все: девочку отвезли в кинологическую службу, где она познакомилась с настоящими полицейскими собаками.
После этого стражи закона устроили имениннице чаепитие и рассказали о своей работе. Праздничный день закончился вручением подарков и поездкой домой с включенной мигалкой — совсем на чуть-чуть, но, по словам Евгении, для девочки это был полный восторг.

Настя, мне кажется, сначала была в шоке от всего происходящего, который потихоньку сменялся искренним восторгом. Спасибо! Спасибо вам всем огромное! Вы самые крутые полицейские! Собак в какой-то момент немного испугалась, но рядом с настоящим полковником было не так страшно! А уж издали смотреть, как они проходят полосу препятствий, так вообще интересно. Впечатлений, мне кажется, на год вперед! В подаренной пилотке разве что спать не легла", — написала мама девочки.

Она также поблагодарила УМВД России по городскому округу Королев (ГУ МВД России по Московской области), подполковника полиции Алексея Шарова, полковника полиции Игоря Лащука, начальника кинологического центра майора полиции Сергея Михалева, полковника внутренней службы Татьяну Петрову и всех-всех причастных к тому, чтобы чудо случилось.
37072028
Обсудить 3
Хорошие новостиХорошие новостиКоролев
Популярные комментарии
Побольше бы такого доброго в нашей жизни.
15 февраля, 16:20
ДВДмитрий В
2600000
Все, кто принимал участие - большие молодцы! Так держать!!!
15 февраля, 17:00
АИАлександр И.
1700000
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