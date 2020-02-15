Полицейские исполнили мечту 11-летней девочки в ее день рождения

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Заветная мечта одиннадцатилетней Насти из Королева — стать полицейским. Четырнадцатого февраля девочке исполнилось 11 лет, и этот день стал для нее настоящим чудом.

Для того чтобы устроить дочери незабываемый праздник, Евгения Божедомова разместила в социальной сети пост: "Ищем настоящего полицейского, чтобы исполнить детскую мечту. Четырнадцатого февраля девочке в форме исполнится 11 лет. Она, как несложно догадаться, мечтает стать полицейским, а на день рождения очень хочет познакомиться с настоящим полицейским и прокатиться на настоящей полицейской машине (и если уж совсем мечтать, то познакомиться с настоящей полицейской собакой). Вдруг кто-то сможет помочь?"

Такая трогательная просьба не смогла оставить равнодушным Александра Шарова, подполковника полиции, начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних управления МВД России по городскому округу Королев.

"Когда я писала пост про Настину мечту, я даже предположить не могла, что все так закрутится. Столько людей откликнулось — друзей, знакомых и абсолютно незнакомых, но готовых помочь... Я надеялась найти какого-нибудь знакомого, готового просто прийти в форме и чуть-чуть поговорить с Настей, а вместо этого услышала в трубке: "Евгения, здравствуйте, вас беспокоит УМВД по Королеву, мы готовы помочь исполнить мечту вашей дочки!" — поделилась Божедомова в социальной сети.

Сюрприз начался с того, что утром маму и дочку встретила патрульная машина, что привело Настю в полный восторг. Но это было еще не все: девочку отвезли в кинологическую службу, где она познакомилась с настоящими полицейскими собаками.

После этого стражи закона устроили имениннице чаепитие и рассказали о своей работе. Праздничный день закончился вручением подарков и поездкой домой с включенной мигалкой — совсем на чуть-чуть, но, по словам Евгении, для девочки это был полный восторг.

Настя, мне кажется, сначала была в шоке от всего происходящего, который потихоньку сменялся искренним восторгом. Спасибо! Спасибо вам всем огромное! Вы самые крутые полицейские! Собак в какой-то момент немного испугалась, но рядом с настоящим полковником было не так страшно! А уж издали смотреть, как они проходят полосу препятствий, так вообще интересно. Впечатлений, мне кажется, на год вперед! В подаренной пилотке разве что спать не легла", — написала мама девочки.