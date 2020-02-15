Зеленский не верит в документы, гарантирующие независимость стран

МЮНХЕН, 15 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит ни в какие документы, они не гарантируют независимость и территориальную целостность любой из стран.
"К сожалению, мы все понимаем – сильная армия, ядерное оружие или НАТО являются защитой независимости или территориальной целостности той или иной страны. Никакие документы, никакие подписанты не защищают, мы это вам говорим как украинцы на своем опыте. Поэтому я не верю в любые бумаги и… всем странам наше предложение: нельзя верить в любые документы, никто ничего не гарантирует, хотя мы очень много говорим о международном праве", - сказал Зеленский в ходе конференции по безопасности в Мюнхене в субботу.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения