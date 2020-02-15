В Самарской области нашли тело младенца в пакете на улице

"На одной из улиц в городе Октябрьске Самарской области обнаружено тело девочки, примерно в возрасте четырех месяцев. Тело ребенка находилось в пакете. По данному факту СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", — говорится в сообщении.