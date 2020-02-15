Зеленский пожаловался на музыку вместо перевода в наушниках

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.

Выступление украинского президента проходило не в основном зале, а в небольшом помещении, послушать лидера пришло много журналистов, украинская делегация, участники Мюнхенской конференции. Когда Зеленский подошел к трибуне, там не было микрофона.

"Я могу получить микрофон? Я не могу без него", - обратился Зеленский к организаторам. После этого представитель конференции отдал свой микрофон президенту.

После короткой речи Зеленский начал отвечать на вопросы ведущей - американской журналистке телеканала CNN.

"У меня в наушниках звучит музыка", - неожиданно сказал президент по-английски.

"Есть технические проблемы", - заявил он, отвечая на очередной вопрос ведущей.

В конференции в Мюнхене принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров