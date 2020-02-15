Зеленский пожаловался на музыку вместо перевода в наушниках

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, в наушниках, вместо перевода с английского на украинский звучала музыка, пожаловался вслух украинский лидер.
Выступление украинского президента проходило не в основном зале, а в небольшом помещении, послушать лидера пришло много журналистов, украинская делегация, участники Мюнхенской конференции. Когда Зеленский подошел к трибуне, там не было микрофона.
"Я могу получить микрофон? Я не могу без него", - обратился Зеленский к организаторам. После этого представитель конференции отдал свой микрофон президенту.
После короткой речи Зеленский начал отвечать на вопросы ведущей - американской журналистке телеканала CNN.
"У меня в наушниках звучит музыка", - неожиданно сказал президент по-английски.
"Есть технические проблемы", - заявил он, отвечая на очередной вопрос ведущей.
В конференции в Мюнхене принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
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