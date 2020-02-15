В Белгородской области потушили открытое горение в шахте

Утром в субботу, по данным спасательного ведомства, произошло задымление вентиляционного отсека в шахте рудника в посёлке Яковлево Белгородской области. Свыше 220 горняков были выведены на поверхность.

"Незамедлительно были направлены: два отделения военизированной горноспасательной части, дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 36 и № 40. В 14.10 объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь тушили 26 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 10 человек и три единицы техники.