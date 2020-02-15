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В Белгородской области потушили открытое горение в шахте
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РИА Новости

В Белгородской области потушили открытое горение в шахте

15:09 15.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Открытое горение деревянных конструкций шахты в Белгородской области удалось потушить, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Утром в субботу, по данным спасательного ведомства, произошло задымление вентиляционного отсека в шахте рудника в посёлке Яковлево Белгородской области. Свыше 220 горняков были выведены на поверхность.
"Незамедлительно были направлены: два отделения военизированной горноспасательной части, дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 36 и № 40. В 14.10 объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что огонь тушили 26 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 10 человек и три единицы техники.
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