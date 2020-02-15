В Кузбассе два человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

КЕМЕРОВО, 15 фев - РИА Новости. Автобус, где находились 15 человек, и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Кузбассе, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
"ДТП в Ленинск-Кузнецком районе, недалеко от села Панфилово, столкновение автобуса и легкового автомобиля. В автобусе находилось 15 человек, из них пострадала одна женщина, в авто пострадал мужчина-водитель", – сказал пресс-секретарь регионального центра.
Собеседник агентства добавил, что сейчас скорая осматривает пострадавших.