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В Кузбассе два человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
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РИА Новости

В Кузбассе два человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

15:00 15.02.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
КЕМЕРОВО, 15 фев - РИА Новости. Автобус, где находились 15 человек, и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Кузбассе, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
"ДТП в Ленинск-Кузнецком районе, недалеко от села Панфилово, столкновение автобуса и легкового автомобиля. В автобусе находилось 15 человек, из них пострадала одна женщина, в авто пострадал мужчина-водитель", – сказал пресс-секретарь регионального центра.
Собеседник агентства добавил, что сейчас скорая осматривает пострадавших.
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