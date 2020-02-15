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Союз России и Китая не будет долговременным, заявил Макрон
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РИА Новости

Союз России и Китая не будет долговременным, заявил Макрон

14:52 15.02.2020 (обновлено: 21:55 15.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрезидент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
МЮНХЕН, 15 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что союз России и Китая не может быть долговременным.

"Союз с Китаем. Мы толкнули ее (Россию. — Прим. ред.) к Китаю после 2013-2014 годов. Я не думаю, что этот союз будет долговременным для России", — сказал французский лидер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Руководство России и Китая неоднократно заявляли, что отношения между странами достигли беспрецедентно высокого уровня. Китай ранее заявил, что продолжит укреплять стратегическую координацию с Россией и продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство.
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
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Эммануэль МакронМюнхенская конференция по безопасностиФранцияКитайРоссияВ мире
Популярные комментарии
Лучше быть союзником Китая чем вашингтонской подстилкой.
15 февраля, 15:11
МСМаксим Солдусов
4911011
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