Союз России и Китая не будет долговременным, заявил Макрон

МЮНХЕН, 15 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что союз России и Китая не может быть долговременным.
"Союз с Китаем. Мы толкнули ее (Россию. — Прим. ред.) к Китаю после 2013-2014 годов. Я не думаю, что этот союз будет долговременным для России", — сказал французский лидер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Руководство России и Китая неоднократно заявляли, что отношения между странами достигли беспрецедентно высокого уровня. Китай ранее заявил, что продолжит укреплять стратегическую координацию с Россией и продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство.