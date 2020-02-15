Пьяный москвич двумя ударами нанес полицейскому пять травм, пишут СМИ

"Задержанный за административное правонарушение нанес удар левой ногой в область лица и еще один удар правой ногой в область задней части левого бедра", — приводит агентство слова источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что полицейского доставили в травматологическое отделение. У него диагностировали закрытый перелом правой скуловой кости, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей лица, левого бедра и нижней челюсти.