Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T15:03+0300
https://ria.ru/20200215/1564819183.html
Пьяный москвич двумя ударами нанес полицейскому пять травм, пишут СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:105:2561:1545_1036x0_80_0_0_a1d90d9124bb62694e85ac4f3fb512da.jpg
РИА Новости

Пьяный москвич двумя ударами нанес полицейскому пять травм, пишут СМИ

14:51 15.02.2020 (обновлено: 15:03 15.02.2020)
11884
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Пьяный житель столицы избил командира взвода патрульно-постовой службы, сообщило Агентство городских новостей "Москва".
"Задержанный за административное правонарушение нанес удар левой ногой в область лица и еще один удар правой ногой в область задней части левого бедра", — приводит агентство слова источника в правоохранительных органах.
Скорая помощь
14 февраля, 11:21
В Москве пьяный мужчина избил фельдшера скорой в подъезде дома
Отмечается, что полицейского доставили в травматологическое отделение. У него диагностировали закрытый перелом правой скуловой кости, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей лица, левого бедра и нижней челюсти.
Мужчину задержали за распитие алкоголя в запрещенных местах. После драки возбуждено уголовное дело.
10352141022828
Обсудить 40
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Вопрос: А что бы с таким сделали в момент нападения в свободной и демократичной Америке?
15 февраля, 15:00
АКАндрей К
44401010
если диагноз поставил тот медэксперт у которого мальчик 6 лет выпил бутылку водки а потом кидался под машины, то число травм скоро возрастет до 15 несовместимых с жизнью
15 февраля, 15:40
Апельсин Заводной
17800228
Рекомендуем
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Шпицберген
Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Турецкая военная техника в Сирии
Турция передает военную технику боевикам, сообщил источник
Пенсионное удостоверение
Эксперт рассказал, как вырастет пенсия, если не выходить на нее 10 лет
Советский летчик-ас истребительной авиации, участник Великой Отечественной и Корейской войн, Герой Советского Союза Сергей Макарович Крамаренко
"Сжег 21 самолет": советский ас рассказал, как сбивал американцев
Осень в Крыму
В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму
Детская палата
Восьмилетняя украинка умерла от преждевременного старения
Камбала-калкана, выловленная в Азовском море
В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Видео допроса капитана задержанного украинского судна
ФСБ опубликовала видео допроса капитана задержанного украинского судна
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным
Автомобиль ДПС
В Калининграде мужчина застрелил семейную пару
Логотип YouTube
Названы самые популярные видео на YouTube за 15 лет
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Одиннадцатилетняя Настя из Королёва в Центре кинологической службы
Полицейские исполнили мечту 11-летней девочки в ее день рождения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния