Пьяный москвич двумя ударами нанес полицейскому пять травм, пишут СМИ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Пьяный житель столицы избил командира взвода патрульно-постовой службы, сообщило Агентство городских новостей "Москва".
"Задержанный за административное правонарушение нанес удар левой ногой в область лица и еще один удар правой ногой в область задней части левого бедра", — приводит агентство слова источника в правоохранительных органах.
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Отмечается, что полицейского доставили в травматологическое отделение. У него диагностировали закрытый перелом правой скуловой кости, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей лица, левого бедра и нижней челюсти.
Мужчину задержали за распитие алкоголя в запрещенных местах. После драки возбуждено уголовное дело.