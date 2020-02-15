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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-15T14:51+0300
https://ria.ru/20200215/1564819158.html
Макрон согласился с Россией, что ситуация в Идлибе недопустима
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564817635_0:78:2758:1629_1036x0_80_0_0_8ba973f27c7b4a0761c64d23fcf98fad.jpg
РИА Новости

Макрон согласился с Россией, что ситуация в Идлибе недопустима

14:51 15.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрезидент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Франция согласна с Россией в том, что ситуация в сирийском Идлибе недопустима, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы согласны с Россией, что то, что происходит в Идлибе, неприемлемо", - отметил Макрон.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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Захарова обвинила Турцию в невыполнении обязательств по Идлибу
Ранее он заявил о необходимости перезапуска диалога с Россией.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииЭммануэль МакронИдлиб (мухафаза)СирияРоссия
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