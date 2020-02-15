Макрон согласился с Россией, что ситуация в Идлибе недопустима

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Франция согласна с Россией в том, что ситуация в сирийском Идлибе недопустима, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы согласны с Россией, что то, что происходит в Идлибе, неприемлемо", - отметил Макрон.
Ранее он заявил о необходимости перезапуска диалога с Россией.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России