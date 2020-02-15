Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Родители пропавшего на пикнике Владислава Бахова получили результаты экспертизы. Об этом рассказала мать подростка Анастасия.

"Нашу семью ознакомили с результатами экспертизы ДНК. Согласно заключению экспертов, останки, найденные в демидовском лесу 29 января, принадлежат моему сыну Владу Бахову. Пока воздержусь от каких-либо комментариев. Скажу лишь одно: мы будем дальше выяснять и искать правду, что на самом деле произошло с Владом!" — написала она в соцсети "ВКонтакте"

Шестнадцатилетний Владислав бесследно исчез 6 апреля 2019 года. Подросток отмечал день рождения друга в компании приятелей в лесополосе на окраине Демидова. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Владислава искали не только следователи, полицейские и сотрудники МЧС, но и волонтеры вместе с местными жителями. Все их усилия ни к чему не привели.