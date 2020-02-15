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2020-02-15T16:26+0300
https://ria.ru/20200215/1564819057.html
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564027955_0:414:2560:1854_1036x0_80_0_0_ecedd9f37def9509830941a7ea1415e5.jpg
РИА Новости

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

14:51 15.02.2020 (обновлено: 16:26 15.02.2020)
520397
© Фото : страница поисково-спасательного отряда "Сальвар" во ВКонтактеПоиски пропавшего подростка в Смоленской области
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
© Фото : страница поисково-спасательного отряда "Сальвар" во ВКонтакте
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Родители пропавшего на пикнике Владислава Бахова получили результаты экспертизы. Об этом рассказала мать подростка Анастасия.
"Нашу семью ознакомили с результатами экспертизы ДНК. Согласно заключению экспертов, останки, найденные в демидовском лесу 29 января, принадлежат моему сыну Владу Бахову. Пока воздержусь от каких-либо комментариев. Скажу лишь одно: мы будем дальше выяснять и искать правду, что на самом деле произошло с Владом!" — написала она в соцсети "ВКонтакте".
Сотрудник полиции
29 января, 16:30
В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп
Шестнадцатилетний Владислав бесследно исчез 6 апреля 2019 года. Подросток отмечал день рождения друга в компании приятелей в лесополосе на окраине Демидова. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
Владислава искали не только следователи, полицейские и сотрудники МЧС, но и волонтеры вместе с местными жителями. Все их усилия ни к чему не привели.
В январе родители подростка обратились к председателю СК Александру Бастрыкину. На место пропажи были отправлены столичные следователи, которые в болоте неподалеку от места вечеринки обнаружили человеческие останки. Отчим Владислава опознал обувь пасынка, тело отправили на экспертизу.
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото
25 мая 2018, 08:00
"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
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Обсудить 22
СКРАлександр БастрыкинСмоленская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Без местной полиции не обошлось,почему его не могли найти,остались кости,по ним не определить как погиб,а кроссовки,как новые,чистые даже внутри,это говорит о том что подбросили,детки то гуляли не простые а местная "элита"
15 февраля, 16:59
Анна Корн
50201015
Не только употребляли, но и Бахов был самым пьяным в компании.
15 февраля, 15:34
тем Д
822017
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