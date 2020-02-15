Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T16:09+0300
https://ria.ru/20200215/1564819032.html
Глава МИД Хорватии назвал дату визита Лаврова в страну
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564821589_0:74:2047:1225_1036x0_80_0_0_e6411cb730681762044838402ab84295.jpg
РИА Новости

Глава МИД Хорватии назвал дату визита Лаврова в страну

14:46 15.02.2020 (обновлено: 16:09 15.02.2020)
234
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман во время встречи в Мюнхене.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман во время встречи в Мюнхене.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Загреб 28 апреля.
"Я очень рад, что вы приняли мое предложение и спустя 16 лет посетите Хорватию. Я очень жду нашей встречи в Загребе, которая должна пройти 28 апреля, ваша администрация подтвердила, что это число подходит, с нетерпением жду наших переговоров", - сказал Грлич-Радман, открывая встречу с Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
14 февраля, 18:04
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Лавров со своей стороны поздравил хорватского коллегу с назначением и заявил, что в Москве настроены на продолжение развития отношений с Хорватией.
520010
Обсудить 0
Сергей ЛавровМюнхенская конференция по безопасностиХорватияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мюнхене
Лавров обсудил с генсеком НАТО отношения России с Альянсом
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Макрон согласился с Россией, что ситуация в Идлибе недопустима
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Мюнхене.
Лавров и Педерсен пошутили о численности своих делегаций в Мюнхене
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский готов к диалогу с населением Донбасса
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Союз России и Китая не будет долговременным, заявил Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Киев готов к миру в Донбассе на "своих условиях"
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский пригласил Трампа в Киев
Мюнхенская конференция по безопасности
Макрон рассказал, кто пытается влиять на выборы во Франции
Строительство газопровода Северный поток-2
Лавров и Маас в Мюнхене уделили внимание проекту "Северный поток — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский рассказал, чем ему не нравится "нормандский формат"
Мюнхенская конференция по безопасности
Макрон приветствовал идею саммита лидеров "пятерки" Совбеза ООН
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас обсудил с Лавровым ситуацию в Идлибе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский прокомментировал "12 шагов" по урегулированию на Украине
Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и премьер-министра Иракского Курдистана Масрура Барзани во время встречи в Мюнхене
Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 24 апреля 2019
Генсек ОБСЕ рассказал о планируемом саммите "нормандской" четверки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния