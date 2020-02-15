Глава МИД Хорватии назвал дату визита Лаврова в страну

Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым

Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым

Лавров со своей стороны поздравил хорватского коллегу с назначением и заявил, что в Москве настроены на продолжение развития отношений с Хорватией.