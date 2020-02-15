Глава МИД Хорватии назвал дату визита Лаврова в страну

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Загреб 28 апреля.
"Я очень рад, что вы приняли мое предложение и спустя 16 лет посетите Хорватию. Я очень жду нашей встречи в Загребе, которая должна пройти 28 апреля, ваша администрация подтвердила, что это число подходит, с нетерпением жду наших переговоров", - сказал Грлич-Радман, открывая встречу с Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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Лавров со своей стороны поздравил хорватского коллегу с назначением и заявил, что в Москве настроены на продолжение развития отношений с Хорватией.