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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-15T14:41+0300
https://ria.ru/20200215/1564818858.html
Лавров и Педерсен пошутили о численности своих делегаций в Мюнхене
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564818713_0:0:2742:1543_1036x0_80_0_0_49483434698c31e4b014e594ed1be90d.jpg
РИА Новости

Лавров и Педерсен пошутили о численности своих делегаций в Мюнхене

14:41 15.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Мюнхене.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Мюнхене.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен обменялись шутками в ходе встречи в субботу в Мюнхене, передает корреспондент РИА Новости.
Последний раз Лавров и Педерсен встречались в Москве в конце января и обсуждали сирийское урегулирование и положение дел в конституционном комитете Сирии.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 24 января 2020
23 января, 16:50Война в Сирии
Педерсен высоко оценил роль России по урегулированию ситуации в Сирии
"С вами пришёл только один эксперт?" - сказал Лавров Педерсену перед началом встречи, обратив внимание, что делегация спецпосланника крайне немногочисленна - только сам он и один сопровождающий.
"Думаете, мне нужно больше?" - улыбаясь, спросил его Педерсен.
"Вас каждый раз все меньше и меньше", - пошутил в ответ Лавров, делая широкий жест в сторону своей делегации, которая состоит из шести человек.
"Вас же становится только больше", - парировал Педерсен под дружный смех присутствующих.
После чего переговоры продолжились в закрытом режиме.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
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39112211
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Война в СирииГейр ПедерсенСергей ЛавровМюнхенская конференция по безопасностиСирияООНРоссияМюнхенВ мире
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