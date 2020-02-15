Лавров и Педерсен пошутили о численности своих делегаций в Мюнхене

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Мюнхене.

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен обменялись шутками в ходе встречи в субботу в Мюнхене , передает корреспондент РИА Новости.

Последний раз Лавров и Педерсен встречались в Москве в конце января и обсуждали сирийское урегулирование и положение дел в конституционном комитете Сирии.

"С вами пришёл только один эксперт?" - сказал Лавров Педерсену перед началом встречи, обратив внимание, что делегация спецпосланника крайне немногочисленна - только сам он и один сопровождающий.

"Думаете, мне нужно больше?" - улыбаясь, спросил его Педерсен.

"Вас каждый раз все меньше и меньше", - пошутил в ответ Лавров, делая широкий жест в сторону своей делегации, которая состоит из шести человек.

"Вас же становится только больше", - парировал Педерсен под дружный смех присутствующих.