Лавров и Педерсен пошутили о численности своих делегаций в Мюнхене

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен обменялись шутками в ходе встречи в субботу в Мюнхене, передает корреспондент РИА Новости.
Последний раз Лавров и Педерсен встречались в Москве в конце января и обсуждали сирийское урегулирование и положение дел в конституционном комитете Сирии.
"С вами пришёл только один эксперт?" - сказал Лавров Педерсену перед началом встречи, обратив внимание, что делегация спецпосланника крайне немногочисленна - только сам он и один сопровождающий.
"Думаете, мне нужно больше?" - улыбаясь, спросил его Педерсен.
"Вас каждый раз все меньше и меньше", - пошутил в ответ Лавров, делая широкий жест в сторону своей делегации, которая состоит из шести человек.
"Вас же становится только больше", - парировал Педерсен под дружный смех присутствующих.
После чего переговоры продолжились в закрытом режиме.