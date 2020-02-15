ПСБ будет развивать программы льготной ипотеки в Удмуртии

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ПСБ и правительство Удмуртии будут сотрудничать, развивая льготное ипотечное кредитование в регионе; соответствующее соглашение подписали в субботу в Ижевске председатель ПСБ Петр Фрадков и глава республики Александр Бречалов.
Согласно документу, стороны планируют реализовывать федеральные программы по обеспечению жильем граждан, предоставляя кредиты бюджетникам, имеющим право на соцвыплаты для улучшения жилищных условий. Программа льготного кредитования рассчитана на сотрудников бюджетных организаций Удмуртии, которые являются зарплатными клиентами ПСБ. Оформить льготный кредит в ПСБ можно будет по программам на приобретение квартир на первичном и вторичном рынках, а также рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит на покупку жилья. В качестве первоначального взноса можно будет использовать не только материнский капитал, но и субсидию от региона, сообщает пресс-служба банка.
"ПСБ является опорным банком для оборонно-промышленного комплекса, и мы эффективно работаем в части социально-экономического развития, финансовой поддержки предприятий ОПК, которые действуют на территории Удмуртии. Подписанное сегодня соглашение крайне важно, так как направлено на улучшение жилищных условий многих семей в краткие сроки", - сказал Фрадков.
Как отметил, в свою очередь, глава Удмуртии, с подписанием соглашения "запущен реально действующий механизм повышения качества жизни жителей Удмуртии".
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