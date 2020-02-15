ПСБ будет развивать программы льготной ипотеки в Удмуртии

Согласно документу, стороны планируют реализовывать федеральные программы по обеспечению жильем граждан, предоставляя кредиты бюджетникам, имеющим право на соцвыплаты для улучшения жилищных условий. Программа льготного кредитования рассчитана на сотрудников бюджетных организаций Удмуртии, которые являются зарплатными клиентами ПСБ. Оформить льготный кредит в ПСБ можно будет по программам на приобретение квартир на первичном и вторичном рынках, а также рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит на покупку жилья. В качестве первоначального взноса можно будет использовать не только материнский капитал, но и субсидию от региона, сообщает пресс-служба банка.