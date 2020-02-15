Эксперт рассказал, как вырастет пенсия, если не выходить на нее 10 лет

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россияне могут отложить получение страховой Россияне могут отложить получение страховой пенсии по старости, чтобы в дальнейшем она стала больше, рассказал " Российской газете " проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Он объяснил, что такая норма предусмотрена законом "О страховых пенсиях". Так, по словам Сафонова, пенсию можно и не оформлять после достижения установленного возраста. В таком случае в будущем пенсионер может получить надбавку, отметил он.

"Например, отложенная на пять лет пенсия — это плюс 30-40 процентов к установленной по обычному возрасту", — рассказал Сафонов.

Однако он подчеркнул, что есть случаи, когда выгоднее выйти на пенсию и продолжать работать. В таком случае человек будет получать и страховую пенсию (но без ежегодной индексации), и зарплату.

Кроме того, можно отказаться от выплат, уже будучи пенсионером: например, при устройстве на работу на срок не меньше года. Это, как пояснил эксперт, также поможет увеличить выплаты: чем больше накапливается страховых пенсионных коэффициентов, тем выше будет сумма пенсии.