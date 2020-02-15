Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T14:44+0300
https://ria.ru/20200215/1564818668.html
В Тайване произошли два землетрясения магнитудой 5,4 и 4,7
https://cdn23.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1036x0_80_0_0_d919d90d68ebffaaf276491bb8bf3233.jpg
РИА Новости

В Тайване произошли два землетрясения магнитудой 5,4 и 4,7

14:37 15.02.2020 (обновлено: 14:44 15.02.2020)
338
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото. Архивное фото
ПЕКИН/МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 5,4 и 4,7 зарегистрированы с разницей в 5 минут в субботу на восточном побережье Тайваня, сообщает китайский сейсмологический центр.
Первый подземный толчок магнитудой 5,4 был зафиксирован в 19.00 по местному времени (14.00 мск) в уезде Хуалянь, второй – магнитудой 4,7 - последовал через пять минут в этом же районе.
Побережье острова Итуруп
13 февраля, 14:40
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,4
Эпицентр землетрясения в обоих случаях располагался на глубине 10 километров.
В то же время Геологическая служба США информирует, что магнитуда подземных толчков составила 5,7.
Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.
Землетрясения в уезде Хуалянь статистически происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года здесь произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,5, унесшее жизни 16 человек, еще 285 человек пострадали.
201000
Обсудить 0
ТайваньВ мире
Рекомендуем
Калининградец Олег Резанов во время прохождения испытания холодом в ледовом парке в Якутске
В Якутске экстремал вморозил себя в ледяное сердце ради любимой
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
Китай намерен усилить стратегическое сотрудничество с Россией
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
В Китае из-за коронавируса в карантин попали банкноты
Грозная Балтика
В Польше проходит акция против строительства канала в Балтийском море
Пассажиры на круизом лайнере Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль
Первые трое россиян с Westerdam отправятся домой в субботу вечером
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский готов к диалогу с населением Донбасса
Министр иностранных дел КНР Ван И
Глава МИД Китая призвал США "не терять разум"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Мюнхене.
Лавров и Педерсен пошутили о численности своих делегаций в Мюнхене
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Автомобили немецкой полиции
В Берлине один человек погиб и четверо ранены в результате стрельбы
Электропоезд Ласточка
Во Владимире умер машинист "Ласточки"
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский заявил о желании провести "выборы в Крыму"
Знак радиоактивности
МЧС опровергло данные о превышении уровня радиации в Москве
Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и премьер-министра Иракского Курдистана Масрура Барзани во время встречи в Мюнхене
Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Союз России и Китая не будет долговременным, заявил Макрон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния