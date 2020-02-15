В Тайване произошли два землетрясения магнитудой 5,4 и 4,7

ПЕКИН/МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 5,4 и 4,7 зарегистрированы с разницей в 5 минут в субботу на восточном побережье Два землетрясения магнитудой 5,4 и 4,7 зарегистрированы с разницей в 5 минут в субботу на восточном побережье Тайваня , сообщает китайский сейсмологический центр.

Первый подземный толчок магнитудой 5,4 был зафиксирован в 19.00 по местному времени (14.00 мск) в уезде Хуалянь, второй – магнитудой 4,7 - последовал через пять минут в этом же районе.

Эпицентр землетрясения в обоих случаях располагался на глубине 10 километров.

В то же время Геологическая служба США информирует, что магнитуда подземных толчков составила 5,7.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.