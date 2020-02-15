В Тайване произошли два землетрясения магнитудой 5,4 и 4,7

ПЕКИН/МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 5,4 и 4,7 зарегистрированы с разницей в 5 минут в субботу на восточном побережье Тайваня, сообщает китайский сейсмологический центр.
Первый подземный толчок магнитудой 5,4 был зафиксирован в 19.00 по местному времени (14.00 мск) в уезде Хуалянь, второй – магнитудой 4,7 - последовал через пять минут в этом же районе.
13 февраля, 14:40На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,4
Эпицентр землетрясения в обоих случаях располагался на глубине 10 километров.
В то же время Геологическая служба США информирует, что магнитуда подземных толчков составила 5,7.
Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.
Землетрясения в уезде Хуалянь статистически происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года здесь произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,5, унесшее жизни 16 человек, еще 285 человек пострадали.