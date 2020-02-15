Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что его визит в Эрбиль послужил укреплению отношений Москвы с автономным регионом.
"Спасибо за ваше гостеприимство во время моего визита и во время моих встреч с руководством Иракского Курдистана", - сказал Лавров, открывая встречу, которая проходит на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы очень ценим, что вы посетили нас, это символ нашей дружбы и исторических отношений с Россией. Ваше присутствие в Иракском Курдистане было укреплением нашей дружбы и стратегических отношений и демонстрации их миру", - сказал Барзани.
В октябре прошлого года Лавров в ходе визита в Ирак, посетил Багдад и Эрбиль. В Эрбиле глава российского внешнеполитического ведомства провел встречи с президентом Курдского автономного региона (КАР) Нечирваном Барзани, премьер-министром и председателем Демократической партии Курдистана.