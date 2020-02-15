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Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана
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РИА Новости

Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана

14:30 15.02.2020 (обновлено: 14:49 15.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВстреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и премьер-министра Иракского Курдистана Масрура Барзани во время встречи в Мюнхене
Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и премьер-министра Иракского Курдистана Масрура Барзани во время встречи в Мюнхене
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что его визит в Эрбиль послужил укреплению отношений Москвы с автономным регионом.
"Спасибо за ваше гостеприимство во время моего визита и во время моих встреч с руководством Иракского Курдистана", - сказал Лавров, открывая встречу, которая проходит на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы очень ценим, что вы посетили нас, это символ нашей дружбы и исторических отношений с Россией. Ваше присутствие в Иракском Курдистане было укреплением нашей дружбы и стратегических отношений и демонстрации их миру", - сказал Барзани.
В октябре прошлого года Лавров в ходе визита в Ирак, посетил Багдад и Эрбиль. В Эрбиле глава российского внешнеполитического ведомства провел встречи с президентом Курдского автономного региона (КАР) Нечирваном Барзани, премьер-министром и председателем Демократической партии Курдистана.
Майк Помпео
8 января, 05:38Конфликт США и Ирана
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