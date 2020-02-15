Китай намерен усилить стратегическое сотрудничество с Россией

"Китай продолжит укреплять стратегическую координацию с Россией в соответствии со стратегическим руководством нашего лидера, мы будем продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство новой эры по координации по всем фронтам", - заявил Ван И в ходе конференции по безопасности в Мюнхене, трансляцию выступления вёл сайт мероприятия.