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Китай намерен усилить стратегическое сотрудничество с Россией
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РИА Новости

Китай намерен усилить стратегическое сотрудничество с Россией

14:15 15.02.2020 (обновлено: 14:42 15.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЧлен Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Китай продолжит укреплять стратегическую координацию с Россией и продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство, заявил глава МИД КНР Ван И.
"Китай продолжит укреплять стратегическую координацию с Россией в соответствии со стратегическим руководством нашего лидера, мы будем продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство новой эры по координации по всем фронтам", - заявил Ван И в ходе конференции по безопасности в Мюнхене, трансляцию выступления вёл сайт мероприятия.
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11 февраля, 08:00
Россия и Китай переписывают правила. США готовятся жить в "новой эре"
На качественно новый уровень двусторонние связи вышли в 2001 году, когда президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь в Кремле подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие.
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МИД КНРКитайРоссияВ мире
Популярные комментарии
Только вместе наши страны смогут остановить и разрушить банду международных преступников.
15 февраля, 15:23
МСМаксим Солдусов
2110001
очень хорошо что мы дружим
15 февраля, 14:39
Вася Васильев
1900001
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