Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Выступление украинского президента проходило не в основном зале, а в небольшом помещении, послушать лидера пришло много журналистов, украинская делегация, участники Мюнхенской конференции. Когда Зеленский подошел к трибуне, там не было микрофона.
"Я могу получить микрофон? Я не могу без него", - обратился Зеленский к организаторам.
После этого представитель конференции отдал свой микрофон президенту.