Макрон приветствовал идею саммита лидеров "пятерки" Совбеза ООН

"Россия – это постоянный член Совета Безопасности, она не может постоянно блокировать продвижение этого совета. Я приветствую то, что президент Путин выдвинул идею саммита в формате P5 (пяти стран-постоянных членов СБ ООН) в этом году", - сказал Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.