Макрон приветствовал идею саммита лидеров "пятерки" Совбеза ООН

МЮНХЕН, 15 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приветствует идею российского коллеги Владимира Путина провести встречу лидеров пяти стран-постоянных членов Совбеза ООН.
"Россия – это постоянный член Совета Безопасности, она не может постоянно блокировать продвижение этого совета. Я приветствую то, что президент Путин выдвинул идею саммита в формате P5 (пяти стран-постоянных членов СБ ООН) в этом году", - сказал Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Российский президент, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании - и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.