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Макрон приветствовал идею саммита лидеров "пятерки" Совбеза ООН
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РИА Новости

Макрон приветствовал идею саммита лидеров "пятерки" Совбеза ООН

14:02 15.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мюнхенская конференция по безопасности
МЮНХЕН, 15 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приветствует идею российского коллеги Владимира Путина провести встречу лидеров пяти стран-постоянных членов Совбеза ООН.
"Россия – это постоянный член Совета Безопасности, она не может постоянно блокировать продвижение этого совета. Я приветствую то, что президент Путин выдвинул идею саммита в формате P5 (пяти стран-постоянных членов СБ ООН) в этом году", - сказал Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Вчера, 06:45
"Ъ" раскрыл условие встречи лидеров "пятерки" Совбеза
Российский президент, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании - и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.
Посол России в США Анатолий Антонов
9 февраля, 02:42
Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите "пятерки" СБ ООН
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Эммануэль МакронСовет Безопасности ООНМюнхенская конференция по безопасностиДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияСШАВ мире
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