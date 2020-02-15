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Власти Китая уверены, что вспышку коронавируса можно контролировать
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РИА Новости

Власти Китая уверены, что вспышку коронавируса можно контролировать

14:02 15.02.2020 (обновлено: 15:20 15.02.2020)
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© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Китай эффективно остановил распространение коронавируса за пределы КНР, заявил глава МИД страны Ван И.
"Сегодня подтвержденные случаи вне Китая составляют менее 1% от всех в мире, это значит, что Китай эффективно сдержал распространение вспышки за нашими границами", - сказал он, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.
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Он также добавил, что вспышку коронавируса можно контролировать, и отметил, что китайская экономика обладает всеми ресурсами, чтобы преодолеть последствия коронавируса и обеспечить рост.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
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Ван И (политик)Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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