Зеленский надеется закончить конфликт в Донбассе за свое президентство

КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что за пять лет его президентства удастся закончить конфликт в Донбассе.
"Если на протяжении этих пяти лет мы сможем закончить войну, честно говоря, я уверен в этом, между нами говоря, но, если мы это сможем, вернем наши территории и людей, я сделал это (баллотировался на пост президента – Прим. ред.) не зря", - сказал Зеленский в ходе конференции по безопасности в Мюнхене.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения