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Зеленский надеется закончить конфликт в Донбассе за свое президентство
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РИА Новости

Зеленский надеется закончить конфликт в Донбассе за свое президентство

14:00 15.02.2020 (обновлено: 16:44 15.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что за пять лет его президентства удастся закончить конфликт в Донбассе.
"Если на протяжении этих пяти лет мы сможем закончить войну, честно говоря, я уверен в этом, между нами говоря, но, если мы это сможем, вернем наши территории и людей, я сделал это (баллотировался на пост президента – Прим. ред.) не зря", - сказал Зеленский в ходе конференции по безопасности в Мюнхене.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Мюнхенская конференция по безопасностиМюнхенСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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