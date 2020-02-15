Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T13:56+0300
https://ria.ru/20200215/1564817757.html
Маас призвал реализовать договоренности по Ливии
https://cdn23.img.ria.ru/images/155096/76/1550967645_0:466:2814:2048_1036x0_80_0_0_7a1ede0ca43b3f44b020eb7ccede9018.jpg
РИА Новости

Маас призвал реализовать договоренности по Ливии

13:56 15.02.2020
137
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Результаты Берлинской конференции по Ливии нужно реализовать, чтобы "приблизиться к политическому урегулированию", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы продолжаем выступать за то, чтобы реализовать по Ливии (договоренности) о постепенном приближении в Ливии к прекращению огня, к соблюдению эмбарго на поставку вооружений", - сказал министр, добавив, что нужно "шаг за шагом реализовать общие договоренности, приблизиться к политическому урегулированию" в Ливии.
Здание Министерства иностранных дел РФ
13 февраля, 20:13
МИД прокомментировал резолюцию Совбеза ООН по Ливии
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
13 февраля, 13:24
Маас заявил о необходимости контроля за поставками оружия в Ливию
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
000000
Обсудить 0
Хайко МаасМИД ГерманииМюнхенская конференция по безопасностиЛивияМюнхенБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас обсудил с Лавровым ситуацию в Идлибе
Мюнхенская конференция по безопасности
Макрон приветствовал идею саммита лидеров "пятерки" Совбеза ООН
Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги во время встречи в Москве с Сергеем Лавровым. 20 декабря 2017
В Афросоюзе заявили о готовности направить своих наблюдателей в Ливию
Строительство газопровода Северный поток-2
Лавров и Маас в Мюнхене уделили внимание проекту "Северный поток — 2"
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил идею "нового формата" по стабилизации ситуации в Ливии
Сергей Лавров
Лавров и Маас в Мюнхене сделали акцент на задаче деэскалации в Идлибе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Турецкая делегация посетит Москву для участия в переговорах по Идлибу
Глава МИД РФ С. Лавров во время беседы с главой МИД Того Р. Дюссэ
Лавров обсудил с главой МИД Того активизацию сотрудничества
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
Китай намерен усилить стратегическое сотрудничество с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский надеется закончить конфликт в Донбассе за свое президентство
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман во время встречи в Мюнхене.
Глава МИД Хорватии назвал дату визита Лаврова в страну
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Германию
Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Мюнхене
Лавров провел встречу с генсеком НАТО на полях Мюнхенской конференции
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Европе нужен диалог с Россией, заявил Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский готов к диалогу с населением Донбасса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния