Названы самые популярные видео на YouTube за 15 лет

В 2006-2007 годах самым популярным роликом стал клип "The Evolution of Dance", в котором Джадсон Лайпли в течение шести минут показывает основные движения танцев XX века.

В 2009 году появилось домашнее видео британской семьи, на котором маленький мальчик кусает старшего брата за палец. Оно стало последним немузыкальным роликом, который какое-то время занимал первое место по просмотрам.