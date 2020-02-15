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2020-02-15T15:02+0300
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Названы самые популярные видео на YouTube за 15 лет
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РИА Новости

Названы самые популярные видео на YouTube за 15 лет

14:01 15.02.2020 (обновлено: 15:02 15.02.2020)
17202
© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube
© РИА Новости
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Еженедельник Newsweek к 15-летию со дня основания YouTube перечислил самые популярные видео, опубликованные на платформе в разное время.
В 2005 году больше всего просмотров набрало видео с тренировкой футболиста сборной Бразилии Роналдиньо. Позже его удалили и опубликовали снова.
В 2006-2007 годах самым популярным роликом стал клип "The Evolution of Dance", в котором Джадсон Лайпли в течение шести минут показывает основные движения танцев XX века.
В 2008 году больше всего просмотров набрал клип Аврил Лавин "Girlfriend".
В 2009 году появилось домашнее видео британской семьи, на котором маленький мальчик кусает старшего брата за палец. Оно стало последним немузыкальным роликом, который какое-то время занимал первое место по просмотрам.
В 2010 году его потеснил клип Леди Гаги "Bad Romance", и с тех пор самыми популярными роликом становились уже музыкальные видео. Так, в 2010-2011 годах рекорд принадлежал клипу Джастина Бибера "Baby".
В 2012 году его потеснил южнокорейский певец Psy с клипом "Gangnam Style". Именно он установил новый рекорд, став первым автором видео с миллиардом просмотров.
В 2017 году Луис Фонси и Дэдди Янки опубликовали клип "Despacito", который стал абсолютным лидером — свыше шести миллиардов просмотров.
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КультураАврил ЛавинLady Gaga (Стефани Джерманотта)Луис ФонсиРоналдиньоNewsweek (журнал)Psy (Пак Чэ Сан)Джастин БиберYouTube
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