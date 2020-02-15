Европе нужен диалог с Россией, заявил Макрон

ПАРИЖ, 15 фев – РИА Новости. Европе нужен диалог с РФ, его целью должно быть урегулирование замороженных конфликтов, обсуждение вопросов кибербезопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Стратегический диалог с Россией должен основываться на способности регулировать замороженные конфликты, способности обсуждать кибербезопасность, космос..., то есть эту архитектуру безопасности", - сказал французский лидер.
По его словам, настоящая ситуация заключается в том, что "мы говорим все меньше и меньше (с Россией), конфликты множатся, и у нас нет возможности их урегулировать".
Он подчеркнул, что перезапуск диалога с РФ займет время. "Но я думаю, что этот путь заслуживает доверия", - отметил Макрон.