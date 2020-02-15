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Европе нужен диалог с Россией, заявил Макрон
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РИА Новости

Европе нужен диалог с Россией, заявил Макрон

13:48 15.02.2020 (обновлено: 15:18 15.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрезидент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ПАРИЖ, 15 фев – РИА Новости. Европе нужен диалог с РФ, его целью должно быть урегулирование замороженных конфликтов, обсуждение вопросов кибербезопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Стратегический диалог с Россией должен основываться на способности регулировать замороженные конфликты, способности обсуждать кибербезопасность, космос..., то есть эту архитектуру безопасности", - сказал французский лидер.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вчера, 13:12
Россию нельзя блокировать и игнорировать, заявил Макрон
По его словам, настоящая ситуация заключается в том, что "мы говорим все меньше и меньше (с Россией), конфликты множатся, и у нас нет возможности их урегулировать".
Он подчеркнул, что перезапуск диалога с РФ займет время. "Но я думаю, что этот путь заслуживает доверия", - отметил Макрон.
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Эммануэль МакронМюнхенская конференция по безопасностиЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
А что в Варшаве нёс?Как можно с "ними"о чём то договариваться?
15 февраля, 15:04
alf semenovitsh
2510001
Диалог, говорите? Ладно. Начнём с компенсаций Евросоюзом России ущерба от незаконных санкций.
15 февраля, 14:59
Albert Akopyan
2400010
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