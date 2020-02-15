В Красноярском крае автобус с 40 пассажирами попал в ДТП

КРАСНОЯРСК, 15 фев - РИА Новости. Автобус с 40 пассажирами попал в ДТП в Абанском районе Красноярского края днем в субботу, сообщили РИА Новости в региональном главке ГИБДД.
"В Абанском районе произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом Hyundai. В автобусе было 40 пассажиров, они не обращались за медпомощью. Все они отправлены на попутном автобусе к месту назначения", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве отметили, что пострадал водитель легковой машины, но травма не угрожает жизни. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.