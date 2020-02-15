Правительство одобрило выделение средств на спортивную инфраструктуру

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило проект, предусматривающий выделение в 2020 году субсидий в размере 2 миллиардов рублей на строительство и оснащение объектов спортивной инфраструктуры в субъектах РФ, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения позволит создать 12 объектов спорта в 12 субъектах РФ и оснастить 40 объектов спортивной инфраструктуры 35 субъектов РФ спортивно-технологическим оборудованием. Предлагается направить по миллиарду рублей субсидий на эти направления.