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Правительство одобрило выделение средств на спортивную инфраструктуру
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РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на спортивную инфраструктуру

13:42 15.02.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание правительства РФ . Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило проект, предусматривающий выделение в 2020 году субсидий в размере 2 миллиардов рублей на строительство и оснащение объектов спортивной инфраструктуры в субъектах РФ, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения позволит создать 12 объектов спорта в 12 субъектах РФ и оснастить 40 объектов спортивной инфраструктуры 35 субъектов РФ спортивно-технологическим оборудованием. Предлагается направить по миллиарду рублей субсидий на эти направления.
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