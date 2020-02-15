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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-15T13:41+0300
https://ria.ru/20200215/1564817434.html
Турецкая делегация посетит Москву для участия в переговорах по Идлибу
https://cdn21.img.ria.ru/images/156374/88/1563748808_0:304:3100:2048_1036x0_80_0_0_22611b0693226cea8eaab3aa3f3e2d2d.jpg
РИА Новости

Турецкая делегация посетит Москву для участия в переговорах по Идлибу

13:41 15.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Турецкая делегация планирует посетить Москву 17 февраля для продолжения переговоров по урегулированию в сирийском Идлибе, заявил в субботу журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Сегодня мы проведем переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В понедельник турецкая делегация отправится в Россию. Мы хотим решить с Россией проблему (Идлиба) дипломатическим путем. Если не получится дипломатическим, тогда необходимые шаги будут сделаны", - заявил Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции. Слова министра приводит телеканал NTV.

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На прошлой неделе межведомственная российская военная делегация находилась в Турции. В состав делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую сторону возглавляли замминистра иностранных дел Седат Онал и советник президента по политическим вопросам Ибрагим Калын.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу она выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииАлександр ЛаврентьевИбрагим КалынМевлют ЧавушоглуИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровМоскваТурцияСирияВ мире
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