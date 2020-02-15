Лавров обсудил с главой МИД Того активизацию сотрудничества

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о путях активизации двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. Стороны подтвердили обоюдное намерение продолжать плотное взаимодействие и координацию позиций Москвы и Ломе на площадке ООН, в рамках других международных форумов", - отмечается в сообщении.