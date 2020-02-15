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Лавров обсудил с главой МИД Того активизацию сотрудничества
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Того активизацию сотрудничества

13:38 15.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров во время беседы с главой МИД Того Р. Дюссэ
Глава МИД РФ С. Лавров во время беседы с главой МИД Того Р. Дюссэ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Глава МИД РФ С. Лавров во время беседы с главой МИД Того Р. Дюссэ
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи на полях Мюнхенской конференции обсудил с министром иностранных дел, африканской интеграции и по делам тоголезцев за рубежом Тоголезской Республики Робером Дюссэ вопросы активизации сотрудничества в политике и экономике, говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о путях активизации двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. Стороны подтвердили обоюдное намерение продолжать плотное взаимодействие и координацию позиций Москвы и Ломе на площадке ООН, в рамках других международных форумов", - отмечается в сообщении.
Кроме того, стороны констатировали "созвучность подходов двух государств по вопросам формирования справедливого миропорядка при центральной роли ООН, обеспечения верховенства международного права, глобальной и региональной безопасности".
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Сергей ЛавровМюнхенская конференция по безопасностиТогоРоссияВ мире
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