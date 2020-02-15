Лавров обсудил с главой МИД Того активизацию сотрудничества

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи на полях Мюнхенской конференции обсудил с министром иностранных дел, африканской интеграции и по делам тоголезцев за рубежом Тоголезской Республики Робером Дюссэ вопросы активизации сотрудничества в политике и экономике, говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о путях активизации двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. Стороны подтвердили обоюдное намерение продолжать плотное взаимодействие и координацию позиций Москвы и Ломе на площадке ООН, в рамках других международных форумов", - отмечается в сообщении.
Кроме того, стороны констатировали "созвучность подходов двух государств по вопросам формирования справедливого миропорядка при центральной роли ООН, обеспечения верховенства международного права, глобальной и региональной безопасности".