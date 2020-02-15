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https://ria.ru/20200215/1564817276.html
Лавров и Маас в Мюнхене уделили внимание проекту "Северный поток — 2"
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РИА Новости

Лавров и Маас в Мюнхене уделили внимание проекту "Северный поток — 2"

13:38 15.02.2020
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток-2"
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его германский коллега Хайко Маас уделили особое внимание продолжению строительства газопровода "Северный поток-2" в ходе встречи с представителями российских и германских деловых кругов на полях 56-го заседания Мюнхенской конференции, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
"Особое внимание было уделено проектам в сфере энергетики, продолжению строительства газопровода "Северный поток-2". Затрагивались практические вопросы развития диалога между ЕАЭС и ЕС с перспективой создания условий для формирования общего экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока", - отмечается в сообщении.
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По данным МИД, обсуждался широкий круг экономических вопросов, акцент делался на развитие инвестиционных и производственных связей, включая создание экспортных возможностей на рынках третьих стран. Также министры иностранных дел России и Германии анонсировали проведение в 2020-2022 годах российско-германского "перекрестного" Года экономики и устойчивого развития после завершения проводимого в 2018-2020 годах Года научно-образовательных партнерств.
Ранее немецкая деловая газета Handelsblatt писала со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что США могут ввести новые санкции против проекта "Северный поток-2", если Россия попытается завершить строительство трубопровода. Новые санкции могут быть приняты уже в феврале или марте, их целью могут стать инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из трубопровода.
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США не против. Достроит ли "Академик Черский" "Северный поток-2"?Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может принять участие в завершении укладки "Северного потока-2", вышло из Находки. О возможных помехах судну в достройке газопровода в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Дмитрий Солонников.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции только задержат строительство, планируется завершить его до конца 2020 года или к первому кварталу 2021 года.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2Турецкий потокХайко МаасЕвразийский экономический союзДональд ТрампСергей ЛавровГазпромМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ГерманииЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасностиВладимир ПутинВ мире
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