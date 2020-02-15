Лавров и Маас в Мюнхене уделили внимание проекту "Северный поток — 2"

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его германский коллега Хайко Маас уделили особое внимание продолжению строительства газопровода "Северный поток-2" в ходе встречи с представителями российских и германских деловых кругов на полях 56-го заседания Мюнхенской конференции, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

"Особое внимание было уделено проектам в сфере энергетики, продолжению строительства газопровода "Северный поток-2". Затрагивались практические вопросы развития диалога между ЕАЭС и ЕС с перспективой создания условий для формирования общего экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока", - отмечается в сообщении.

По данным МИД, обсуждался широкий круг экономических вопросов, акцент делался на развитие инвестиционных и производственных связей, включая создание экспортных возможностей на рынках третьих стран. Также министры иностранных дел России и Германии анонсировали проведение в 2020-2022 годах российско-германского "перекрестного" Года экономики и устойчивого развития после завершения проводимого в 2018-2020 годах Года научно-образовательных партнерств.

Ранее немецкая деловая газета Handelsblatt писала со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что США могут ввести новые санкции против проекта "Северный поток-2", если Россия попытается завершить строительство трубопровода. Новые санкции могут быть приняты уже в феврале или марте, их целью могут стать инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из трубопровода.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции только задержат строительство, планируется завершить его до конца 2020 года или к первому кварталу 2021 года.