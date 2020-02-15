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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-15T13:32+0300
https://ria.ru/20200215/1564817111.html
Маас обсудил с Лавровым ситуацию в Идлибе
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РИА Новости

Маас обсудил с Лавровым ситуацию в Идлибе

13:32 15.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в сирийском Идлибе, от российских коллег ожидают воздействия на президента Сирии Башара Асада.
"Мы (с турецким коллегой) обсудили ситуацию в Сирии, в Идлибе. Есть опасение, что там произойдет большая гуманитарная катастрофа, если бои, которые там ведутся, не прекратятся. Это обсуждалось и с российскими коллегами сегодня утром, что мы ожидаем от российской стороны, что они окажут воздействие на режим Асада", - сказал Маас.
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Ранее Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
В конференции в Мюнхене принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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