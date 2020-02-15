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В Удмуртии открылся Центр сопровождения клиентских операций ПСБ
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РИА Новости

В Удмуртии открылся Центр сопровождения клиентских операций ПСБ

13:32 15.02.2020
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© РИА НовостиСтенд банка ПСБ
Стенд банка ПСБ
© РИА Новости
Стенд банка ПСБ. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Круглосуточный центр сопровождения клиентских операций ПСБ открылся в субботу в Ижевске.
"Центр будет поддерживать операции клиентов по всей стране. В Центре будет запущено направление ИТ-сопровождения и внедрения соответствующих решений для систем банка, а также заработают подразделения по сопровождению и поддержке операций клиентов розничного, среднего и малого бизнесов", — привели в пресс-службе ПСБ слова председателя банка Петра Фрадкова на церемонии открытия нового офиса.
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Сервисный центр занимает четыре этажа бывшего инженерного корпуса завода "Буммаш" площадью около 3 тысяч квадратных метров. Он позволит централизовать функции поддержки бизнес-процессов с целью повышения качества, эффективности и скорости обслуживания клиентов банка. В его структуре создан контактный центр, который обеспечивает круглосуточную поддержку клиентов - юридических лиц ПСБ.
Как отметил принявший участие в церемонии открытия глава Удмуртии Александр Бречалов, центр – это 400 новых рабочих мест для республики. "Раньше здесь были пустые площади, а сегодня — деловой центр с подразделениями крупнейших федеральных компаний. Мы активно занимаемся инвентаризацией неиспользуемого имущества. Есть уже и результаты: дополнительно от этой работы бюджет получил 343 миллиона рублей", - сказал он.
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Удмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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