В Удмуртии открылся Центр сопровождения клиентских операций ПСБ

"Центр будет поддерживать операции клиентов по всей стране. В Центре будет запущено направление ИТ-сопровождения и внедрения соответствующих решений для систем банка, а также заработают подразделения по сопровождению и поддержке операций клиентов розничного, среднего и малого бизнесов", — привели в пресс-службе ПСБ слова председателя банка Петра Фрадкова на церемонии открытия нового офиса.

Сервисный центр занимает четыре этажа бывшего инженерного корпуса завода "Буммаш" площадью около 3 тысяч квадратных метров. Он позволит централизовать функции поддержки бизнес-процессов с целью повышения качества, эффективности и скорости обслуживания клиентов банка. В его структуре создан контактный центр, который обеспечивает круглосуточную поддержку клиентов - юридических лиц ПСБ.

Как отметил принявший участие в церемонии открытия глава Удмуртии Александр Бречалов, центр – это 400 новых рабочих мест для республики. "Раньше здесь были пустые площади, а сегодня — деловой центр с подразделениями крупнейших федеральных компаний. Мы активно занимаемся инвентаризацией неиспользуемого имущества. Есть уже и результаты: дополнительно от этой работы бюджет получил 343 миллиона рублей", - сказал он.