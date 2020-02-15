Лавров и Маас в Мюнхене сделали акцент на задаче деэскалации в Идлибе

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас во время встречи на полях 56-го заседания Мюнхенской конференции сделали акцент на задаче деэскалации ситуации в сирийском Идлибе, сообщает МИД РФ по итогам переговоров.
"При обсуждении ситуации в Сирии акцент был сделан на задаче деэскалации обстановки в Идлибе", - отмечается в сообщении.
Основное внимание на переговорах было уделено урегулированию ливийского конфликта в свете итогов прошедшей 19 января в Берлине международной конференции по Ливии и состоявшегося в Женеве под эгидой ООН первого заседания совместного военного комитета "5+5", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Стороны обменялись мнениями о выстраивании работы в рамках "нормандского формата" по урегулированию конфликта на востоке Украины на основе решений саммита в Париже 9 декабря 2019 года. Затрагивались также отдельные двусторонние вопросы", - отмечается в сообщении.
Ранее Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба.
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В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.