Круглый стол форума "Примаковские чтения" с участием Сергея Лаврова

Кроме того, как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, министр проведет на полях Мюнхенской конференции множество встреч и переговоров как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Мюнхенская конференция проводится с 1962 года. За это время она стала одной из ведущих площадок для обсуждения новых идей и сближения подходов по вопросам евроатлантической и глобальной безопасности. В конференции принимают участие главы государств и правительств, министры иностранных дел и обороны, парламентарии, представители международных и региональных организаций, а также видные политологи и экономисты.