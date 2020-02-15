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Круглый стол форума "Примаковские чтения" с участием Сергея Лаврова
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РИА Новости
Круглый стол форума "Примаковские чтения" с участием Сергея Лаврова
Министр иностранный дел Сергей Лавров принимает участие в "круглом столе" форума "Примаковские чтения".
2020-02-15T15:08+0300
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Круглый стол форума "Примаковские чтения" с участием Сергея Лаврова

15:08 15.02.2020 (обновлено: 15:17 15.02.2020)
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Министр иностранный дел Сергей Лавров принимает участие в "круглом столе" форума "Примаковские чтения".
"Примаковские чтения" проходят в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Тема выступления Лаврова обозначена как "Приоритеты внешней политики России в эпоху нового противоборства великих держав".
Кроме того, как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, министр проведет на полях Мюнхенской конференции множество встреч и переговоров как в двустороннем, так и многостороннем форматах.
Мюнхенская конференция проводится с 1962 года. За это время она стала одной из ведущих площадок для обсуждения новых идей и сближения подходов по вопросам евроатлантической и глобальной безопасности. В конференции принимают участие главы государств и правительств, министры иностранных дел и обороны, парламентарии, представители международных и региональных организаций, а также видные политологи и экономисты.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МюнхенВ мире
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