В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Два автобуса столкнулись с грузовой автомашиной на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии, пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В районе населенного пункта Аршань-Зельмень произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов "Неоплан" с грузовиком КамАЗ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Обстоятельства ДТП выявляются.
Один автобус следовал по маршруту Москва - Элиста, на борту находились 20 пассажиров, второй следовал по маршруту Москва - Хасавюрт, на борту 30 пассажиров.