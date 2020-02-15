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В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком
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РИА Новости

В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком

13:21 15.02.2020 (обновлено: 13:38 15.02.2020)
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© Фото : МЧС РоссииПоследствия ДТП на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии
Последствия ДТП на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Два автобуса столкнулись с грузовой автомашиной на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии, пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В районе населенного пункта Аршань-Зельмень произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов "Неоплан" с грузовиком КамАЗ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Обстоятельства ДТП выявляются.
Один автобус следовал по маршруту Москва - Элиста, на борту находились 20 пассажиров, второй следовал по маршруту Москва - Хасавюрт, на борту 30 пассажиров.
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Республика КалмыкияПроисшествия
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