МЧС опровергло данные о превышении уровня радиации в Москве

Ранее в соцсетях сообщалось, что датчик радиации в Москворечье-Сабурово, где собираются построить Юго-Восточную хорду, минувшей ночью якобы показал рекордное превышение нормы в 120 раз. Информация о "резком скачке радиации" появлялась в СМИ и ранее. Накануне спасательное ведомство уже опровергало слухи об избыточном радиационном фоне.
19 октября 2019, 03:13В МЧС рассказали о действиях при воздушной тревоге и угрозе радиации
"Аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды в составе ЦУКС ГУ МЧС России по городу Москве продолжает два раза в сутки мониторинг уровня радиации. Радиометрические исследования проводятся по адресу: Каширское шоссе, 49. Превышений уровня естественного фона радиации по результатам замеров не зафиксировано", - говорится в сообщении.