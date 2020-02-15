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2020-02-15T13:19+0300
https://ria.ru/20200215/1564816831.html
МЧС опровергло данные о превышении уровня радиации в Москве
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РИА Новости

МЧС опровергло данные о превышении уровня радиации в Москве

13:19 15.02.2020
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© Fotolia / bluedesignЗнак радиоактивности
Знак радиоактивности
© Fotolia / bluedesign
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. МЧС не выявило превышений уровня радиации в Москве, сообщает ГУМЧС России по столице.
Ранее в соцсетях сообщалось, что датчик радиации в Москворечье-Сабурово, где собираются построить Юго-Восточную хорду, минувшей ночью якобы показал рекордное превышение нормы в 120 раз. Информация о "резком скачке радиации" появлялась в СМИ и ранее. Накануне спасательное ведомство уже опровергало слухи об избыточном радиационном фоне.
Учения МЧС
19 октября 2019, 03:13
В МЧС рассказали о действиях при воздушной тревоге и угрозе радиации
"Аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды в составе ЦУКС ГУ МЧС России по городу Москве продолжает два раза в сутки мониторинг уровня радиации. Радиометрические исследования проводятся по адресу: Каширское шоссе, 49. Превышений уровня естественного фона радиации по результатам замеров не зафиксировано", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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