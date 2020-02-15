МЧС опровергло данные о превышении уровня радиации в Москве

Ранее в соцсетях сообщалось, что датчик радиации в Москворечье-Сабурово, где собираются построить Юго-Восточную хорду, минувшей ночью якобы показал рекордное превышение нормы в 120 раз. Информация о "резком скачке радиации" появлялась в СМИ и ранее. Накануне спасательное ведомство уже опровергало слухи об избыточном радиационном фоне.