Театр сатиры опроверг сообщения СМИ об уходе Ширвиндта с поста худрука

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Все сообщения СМИ об уходе Александра Ширвиндта из столичного Театра сатиры и назначении нового художественного руководителя являются слухами, сообщили РИА Новости в театре.
"Все сообщения в СМИ об уходе Александра Анатольевича из театра с поста художественного руководителя и назначении Сергея Газарова находятся на уровне слухов", - сказал представитель театра.
Он подчеркнул, что никаких решений со стороны театра, Ширвиндта, департамента культуры Москвы не было.
По данным сайта театра, Александр Ширвиндт работает в Театре сатиры с 1970 года, с 2000 года он является художественным руководителем ГБУК Москвы "Московский академический театр сатиры".
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