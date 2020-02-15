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Театр сатиры опроверг сообщения СМИ об уходе Ширвиндта с поста худрука
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РИА Новости

Театр сатиры опроверг сообщения СМИ об уходе Ширвиндта с поста худрука

13:16 15.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт
Художественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Все сообщения СМИ об уходе Александра Ширвиндта из столичного Театра сатиры и назначении нового художественного руководителя являются слухами, сообщили РИА Новости в театре.
"Все сообщения в СМИ об уходе Александра Анатольевича из театра с поста художественного руководителя и назначении Сергея Газарова находятся на уровне слухов", - сказал представитель театра.
Он подчеркнул, что никаких решений со стороны театра, Ширвиндта, департамента культуры Москвы не было.
По данным сайта театра, Александр Ширвиндт работает в Театре сатиры с 1970 года, с 2000 года он является художественным руководителем ГБУК Москвы "Московский академический театр сатиры".
Актер и режиссер Александр Ширвиндт. 14 феваля 2017
9 декабря 2019, 20:09Культура
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КультураТеатр сатиры (Москва)Александр ШирвиндтМосква
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