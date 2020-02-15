В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Восьмидесятилетний китайский турист скончался от Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.

"Речь идет о китайском туристе из провинции Хубэй, который прибыл во Францию 16 января. Его госпитализировали в больницу Bichat 25 января, предпринимались строгие меры по его изоляции. Его состояние быстро ухудшалось, и он несколько дней находился в критическом состоянии в реанимации", — заявила Бузен.

Она добавила, что дочь скончавшегося также находится под наблюдением врачей в больнице Bichat, но ее состояние больше не вызывает беспокойства и скоро ее выпишут.

В конце декабря китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй). Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала новому заболеванию официальное название COVID-2019

По последним данным, число зараженных в Китае превысило 66 тысяч человек, умерли 1523, выздоровели более восьми тысяч. Вирус распространился и за пределами Китая — в разных странах заразились более 500 человек, в том числе два случая отмечены в России.