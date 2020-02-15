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В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
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РИА Новости

В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

13:14 15.02.2020 (обновлено: 14:12 15.02.2020)
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.

"Речь идет о китайском туристе из провинции Хубэй, который прибыл во Францию 16 января. Его госпитализировали в больницу Bichat 25 января, предпринимались строгие меры по его изоляции. Его состояние быстро ухудшалось, и он несколько дней находился в критическом состоянии в реанимации", — заявила Бузен.

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Она добавила, что дочь скончавшегося также находится под наблюдением врачей в больнице Bichat, но ее состояние больше не вызывает беспокойства и скоро ее выпишут.
В конце декабря китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй). Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала новому заболеванию официальное название COVID-2019.
По последним данным, число зараженных в Китае превысило 66 тысяч человек, умерли 1523, выздоровели более восьми тысяч. Вирус распространился и за пределами Китая — в разных странах заразились более 500 человек, в том числе два случая отмечены в России.
Для борьбы с распространением вируса правительство России закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиаперелеты в Китай приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля прекратилось железнодорожное сообщение с Китаем.
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Распространение нового коронавирусаВОЗФранцияКитайЕвропаУханьВ мире
Популярные комментарии
Всё же устойчивое впечатление что вирус направлен против китайцев.
15 февраля, 13:50
Вячеслав Егоров
2500006
Это занос мало изученного заболевания в Европу. Ну теперь России недолго ждать придётся. Теперь посмотрим на Голикову и прочих министров здравоохранения. Как они отвечать будут за то что натворили с Российской медициной. А вирус тяжек, малоизучен и вызывает заболевание с тяжкими прогностическими последствиями.
15 февраля, 14:02
Фёдор Шмелёв
9101014
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