В Ростовской области мальчик погиб от случайного выстрела из ружья

По данным следствия, 13 февраля подозреваемый со своим знакомым и его 11-летним сыном поехали в село Кагальник на охоту. Находясь на переднем сидении, мужчина зарядил охотничье ружье и положил его между водительским и пассажирским сидением дулом к заднему сидению, на котором был мальчик.