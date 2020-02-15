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В Ростовской области мальчик погиб от случайного выстрела из ружья
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РИА Новости

В Ростовской области мальчик погиб от случайного выстрела из ружья

13:13 15.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик погиб от случайного выстрела ружья по дороге на охоту с отцом и его знакомым в городе Азов Ростовской области, сообщает СУСК по региону.
По данным следствия, 13 февраля подозреваемый со своим знакомым и его 11-летним сыном поехали в село Кагальник на охоту. Находясь на переднем сидении, мужчина зарядил охотничье ружье и положил его между водительским и пассажирским сидением дулом к заднему сидению, на котором был мальчик.
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"Во время движения произошел самопроизвольный выстрел из карабина, в результате которого пуля попала в живот ребенку... Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Назначены экспертизы.
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