Россию нельзя блокировать и игнорировать, заявил Макрон

ПАРИЖ, 15 фев – РИА Новости. Россию нельзя блокировать и игнорировать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы должны начать диалог с Россией, мы должны взять на себя ответственность. Россия является постоянным членом Совбеза, и поэтому Россию нельзя постоянно блокировать и игнорировать", - отметил французский лидер, слова которого приводятся в официальном переводе в пресс-центре Мюнхенской конференции.
Вчера, 13:48Европе нужен диалог с Россией, заявил Макрон