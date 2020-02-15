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Россию нельзя блокировать и игнорировать, заявил Макрон
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РИА Новости

Россию нельзя блокировать и игнорировать, заявил Макрон

13:12 15.02.2020 (обновлено: 17:45 15.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 фев – РИА Новости. Россию нельзя блокировать и игнорировать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы должны начать диалог с Россией, мы должны взять на себя ответственность. Россия является постоянным членом Совбеза, и поэтому Россию нельзя постоянно блокировать и игнорировать", - отметил французский лидер, слова которого приводятся в официальном переводе в пресс-центре Мюнхенской конференции.
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Вчера, 13:48
Европе нужен диалог с Россией, заявил Макрон
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Совет Безопасности ООНМюнхенская конференция по безопасностиЭммануэль МакронРоссияВ мире
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