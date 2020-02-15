Россию нельзя блокировать и игнорировать, заявил Макрон

"Мы должны начать диалог с Россией, мы должны взять на себя ответственность. Россия является постоянным членом Совбеза, и поэтому Россию нельзя постоянно блокировать и игнорировать", - отметил французский лидер, слова которого приводятся в официальном переводе в пресс-центре Мюнхенской конференции.