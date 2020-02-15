В Анкаре заявили о выполнении всех обязательств по Идлибу

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба.
"Турция выполнила свои обязательства по Идлибу. Мы принимаем у себя 4 миллиона беженцев, и новую волну Турция принять будет не в силах. Но мы не сможем равнодушно смотреть на продолжающееся угнетение в соседней стране, и также не позволим создавать угрозу нашей национальной безопасности", - сказал Октай в субботу в эфире телеканала NTV.
Он добавил, что в настоящий момент некоторые наблюдательные пункты турецкой армии в районе Идлиба находятся на территории, контроль над которой обеспечивают силы сирийской армии.
14 февраля, 16:19Центр по примирению в Сирии обвинил Турцию в эскалации в Идлибе
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России