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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-15T13:03+0300
https://ria.ru/20200215/1564816351.html
В Анкаре заявили о выполнении всех обязательств по Идлибу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564582006_0:260:2886:1883_1036x0_80_0_0_f7f2a1106ad478ee1ab5f103429d2300.jpg
РИА Новости

В Анкаре заявили о выполнении всех обязательств по Идлибу

13:03 15.02.2020
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© REUTERS / Khalil AshawiТурецкая военная техника на сирийско-турецкой границе в Идлибе, Сирия
Турецкая военная техника на сирийско-турецкой границе в Идлибе, Сирия
© REUTERS / Khalil Ashawi
Турецкая военная техника на сирийско-турецкой границе в Идлибе, Сирия
АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Анкара выполняет все свои обязательства в рамках сочинского меморандума по идлибской зоне деэскалации в Сирии, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба.

"Турция выполнила свои обязательства по Идлибу. Мы принимаем у себя 4 миллиона беженцев, и новую волну Турция принять будет не в силах. Но мы не сможем равнодушно смотреть на продолжающееся угнетение в соседней стране, и также не позволим создавать угрозу нашей национальной безопасности", - сказал Октай в субботу в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что в настоящий момент некоторые наблюдательные пункты турецкой армии в районе Идлиба находятся на территории, контроль над которой обеспечивают силы сирийской армии.
Турецкий конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
14 февраля, 16:19
Центр по примирению в Сирии обвинил Турцию в эскалации в Идлибе
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Посол России в Турции Алексей Ерхов
13 февраля, 22:45Война в Сирии
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
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