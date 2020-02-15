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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-15T13:00+0300
https://ria.ru/20200215/1564816302.html
В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев из-за рубежа
https://cdn22.img.ria.ru/images/155634/02/1556340272_0:107:2948:1765_1036x0_80_0_0_ef18f9e433efbd6f5c1e61516ac19f56.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев из-за рубежа

13:00 15.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более 1700 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за прошедшие сутки, сообщается в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 732 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 1 093 чел. (женщин – 328, детей – 558), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 639 чел. (женщин – 192, детей – 326)", - говорится в сообщении.
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В места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Сообщается, что за прошедшие сутки инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали 1,9 гектара территории, уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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