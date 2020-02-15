В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев из-за рубежа

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 732 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 1 093 чел. (женщин – 328, детей – 558), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 639 чел. (женщин – 192, детей – 326)", - говорится в сообщении.
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В места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Сообщается, что за прошедшие сутки инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали 1,9 гектара территории, уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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