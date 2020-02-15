Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T12:58+0300
https://ria.ru/20200215/1564816261.html
Эксперт назвал слова президента Литвы об "агрессии" России русофобским
https://cdn21.img.ria.ru/images/155342/99/1553429920_0:127:2152:1338_1036x0_80_0_0_dbe1d8819543fbf450ffc49861bf47b7.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал слова президента Литвы об "агрессии" России русофобским

12:58 15.02.2020
512
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГитанас Науседа
Гитанас Науседа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Гитанас Науседа. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заявление президента Литвы о "сдерживании" якобы российской угрозы – непрофессиональное и русофобское, РФ заинтересована в добрососедских отношениях с прибалтийскими странами, заявил РИА Новости в субботу известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее Гитанас Науседа заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что США и другие страны НАТО помогают Литве "эффективно сдерживать российскую угрозу".
Владимир Джабаров
Вчера, 11:57
Джабаров оценил слова главы Литвы о помощи НАТО в "сдерживании" России
"Глупо, когда в 21-м веке глава государства делает такие заявления. Это, как минимум, свидетельствует о его непрофессионализме, либо глубоких психологических проблемах", - сказал Коротченко.
Он отметил, что Россия заинтересована в добрососедских отношениях с европейскими странами, включая Литву.
"Другое дело, что Литва в этом не заинтересована. Поэтому и происходят вот эти накручивания, постоянные русофобские заявления, постоянный алармизм по поводу агрессивности России", - пояснил эксперт.
По его словам, "кроме смеха это не вызывает никакой другой реакции".
Участники акции против земельной реформы во Львове
12 февраля, 03:34
На Украине эксперт предложил продать земли для "защиты" от России
2840001
Обсудить 1
Гитанас НауседаИгорь КоротченкоНАТОРоссияСШАЛитваВ мире
Рекомендуем
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Крыму готовы пресечь возможные украино-румынские провокации
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Президент Франции Эммануэль Макрон
Россию нельзя блокировать и игнорировать, заявил Макрон
Мюнхенская конференция по безопасности
Макрон: санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе
Турецкая военная техника на сирийско-турецкой границе в Идлибе, Сирия
В Анкаре заявили о выполнении всех обязательств по Идлибу
Камбала-калкана, выловленная в Азовском море
В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами
Владимир Джабаров
Джабаров оценил слова главы Литвы о помощи НАТО в "сдерживании" России
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Реакция Лондона на слова Путина напомнила Пушкову шутку Зеленского
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь
Президент Литвы Гитанас Науседа
В ГД оценили слова президента Литвы о помощи НАТО в сдерживании России
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Киев готов к миру в Донбассе на "своих условиях"
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский рассказал, чем ему не нравится "нормандский формат"
Мюнхенская конференция по безопасности
Компартия Китая представляет опасность для Запада, заявил Помпео
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
В Совфеде отреагировали на слова Макрона о бесполезности санкций
Жители Праги приветствуют советских воинов-освободителей
Словацкий депутат призвал славян объединиться для сохранения истории
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния