Эксперт назвал слова президента Литвы об "агрессии" России русофобским

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заявление президента Литвы о "сдерживании" якобы российской угрозы – непрофессиональное и русофобское, РФ заинтересована в добрососедских отношениях с прибалтийскими странами, заявил РИА Новости в субботу известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее Гитанас Науседа заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что США и другие страны НАТО помогают Литве "эффективно сдерживать российскую угрозу".
"Глупо, когда в 21-м веке глава государства делает такие заявления. Это, как минимум, свидетельствует о его непрофессионализме, либо глубоких психологических проблемах", - сказал Коротченко.
Он отметил, что Россия заинтересована в добрососедских отношениях с европейскими странами, включая Литву.
"Другое дело, что Литва в этом не заинтересована. Поэтому и происходят вот эти накручивания, постоянные русофобские заявления, постоянный алармизм по поводу агрессивности России", - пояснил эксперт.
По его словам, "кроме смеха это не вызывает никакой другой реакции".
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