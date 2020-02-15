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В Приангарье завели дело после смерти ребенка в больнице
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РИА Новости

В Приангарье завели дело после смерти ребенка в больнице

12:56 15.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ИРКУТСК, 15 фев – РИА Новости. Уголовное дело заведено в Иркутской области, где в больнице поселка Магистральный умер грудной ребенок, сообщает СУСК РФ региона.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в больнице поселка Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области умер грудной ребенок. Сообщалось, что ребенок поступил в больницу 8 февраля с затрудненным дыханием и через несколько дней скончался. СК России организовал доследственную проверку.
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"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 10 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту смерти 11-месячного ребенка в ОБГУЗ "Казачинско-Ленская районная больница", - говорится в сообщении.
По данным СК, изъята документация, проводится судебно-медицинская экспертиза.
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Иркутская областьПроисшествия
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