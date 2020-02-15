В Приангарье завели дело после смерти ребенка в больнице

Ранее в соцсетях появилась информация, что в больнице поселка Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области умер грудной ребенок. Сообщалось, что ребенок поступил в больницу 8 февраля с затрудненным дыханием и через несколько дней скончался. СК России организовал доследственную проверку.