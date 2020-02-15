Россиян среди новых заразившихся коронавирусом на Diamond Princess нет

ТОКИО, 15 фев – РИА Новости. Среди выявленных в субботу 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на круизном судне Diamond Princess россиян нет, сообщило посольство РФ в Токио.
"На данный момент ни у кого из наших граждан вирус не выявлен", - сообщил представитель посольства.
Число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна уже выросло до 285 человек. Власти Японии рассматривают вариант продления карантина для супругов и семей, зараженных при двухместном размещении в каютах.
В субботу также стало известно еще о 8 новых случаях заражения в Токио, не связанных с круизным лайнером. Большинство из них, предположительно, заразились от водителя такси.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
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