Россиян среди новых заразившихся коронавирусом на Diamond Princess нет

ТОКИО, 15 фев – РИА Новости. Среди выявленных в субботу 67 новых случаев заражения Среди выявленных в субботу 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на круизном судне Diamond Princess россиян нет, сообщило посольство РФ в Токио.

"На данный момент ни у кого из наших граждан вирус не выявлен", - сообщил представитель посольства.

Число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна уже выросло до 285 человек. Власти Японии рассматривают вариант продления карантина для супругов и семей, зараженных при двухместном размещении в каютах.

В субботу также стало известно еще о 8 новых случаях заражения в Токио, не связанных с круизным лайнером. Большинство из них, предположительно, заразились от водителя такси.