Россия зафиксировала 20 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 6, Идлиб – 4, Хама – 5, Алеппо – 5. Турецкой частью представительства зафиксировано 14 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 10, Алеппо – 4", - говорится в сообщении.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю по перемещению беженцев гуманитарные акции не проводились.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
14 февраля, 18:18В Сети показали видео падения сбитого сирийского вертолета в Идлибе