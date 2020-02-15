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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-15T12:49+0300
https://ria.ru/20200215/1564816085.html
Россия зафиксировала 20 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564535513_0:84:3164:1863_1036x0_80_0_0_7997aef8eda0be182db196e8fd636ef5.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 20 нарушений перемирия в Сирии за сутки

12:49 15.02.2020
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© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия в составе совместной российско-турецкой комиссии по фактам нарушения режима боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 20 нарушений, Турция - 14, сообщается в опубликованном на сайте российского военного ведомства информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 6, Идлиб – 4, Хама – 5, Алеппо – 5. Турецкой частью представительства зафиксировано 14 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 10, Алеппо – 4", - говорится в сообщении.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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