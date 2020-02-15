Словацкий депутат призвал славян объединиться для сохранения истории

"Мне говорят, что я прорусский политик... но это не совсем так. В первую очередь, я охраняю свою нацию - словацкую. И я хочу, чтобы мы были вместе. Мне ближе славяне, русские, чем американцы или немцы... Нас 400 миллионов, если бы славяне объединились, никакая другая нация не смогла бы против нас действовать", - сказал собеседник агентства.