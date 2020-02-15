Словацкий депутат призвал славян объединиться для сохранения истории

ЯЛТА, 15 фев - РИА Новости. Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек заявил об опасности фальсификаций истории Второй мировой войны и призвал объединиться славянским народам.
"Сейчас меняют историю... будто не СССР освободил Европу и мир от фашизма. А это очень опасно", - сказал РИА Новости депутат словацкого парламента. Депутат указал на необходимость сохранять историю Второй мировой войны. "В Евросоюзе есть желающие изменить ее. Начинают говорить о том, что фашизм победили соединенные войска Англии и Франции... Некоторые страны Европы начинают менять историю в школах, даже в Словакии это происходит. Но мы не можем это позволить", - отметил Марчек.
По словам собеседника агентства, у желающих подменить историю большое влияние, в их руках телевидение, пресса и околоправительственные организации, которые хорошо финансируются.
"Мне говорят, что я прорусский политик... но это не совсем так. В первую очередь, я охраняю свою нацию - словацкую. И я хочу, чтобы мы были вместе. Мне ближе славяне, русские, чем американцы или немцы... Нас 400 миллионов, если бы славяне объединились, никакая другая нация не смогла бы против нас действовать", - сказал собеседник агентства.
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При этом он напомнил о госперевороте на Украине. "Там купили политиков, то же происходит в Чехии, Словакии... Народ Словакии должен думать о своих детях и внуках, будущих поколениях. Зачем нам Европейский союз, когда мы видим, что там творится", - отметил депутат.
Он добавил, что предстоит "тяжелая борьба". "Но мы... сделаем все, чтобы никто не забыл, кто освободил Европу от фашизма. Большое спасибо солдатам Советского Союза", - заключил словацкий депутат.
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