Партия Зеленского планирует запустить интернет-канал "Слуга ТВ"

КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Украинская пропрезидентская партия "Слуга народа" собирается запустить свой интернет-канал "Слуга ТВ", сообщает издание "Левый берег" со ссылкой на замглавы фракции и главу пресс-офиса партии Евгения Кравчук.
Съезд партии проходит в субботу. Ожидается, что на съезде партию объявят центристской политсилой и изберут высший совет.
"Студию разместят в КВЦ "Парковый", который объявили официальным офисом партии", - пишет издание.
Кравчук сообщила, что тестовое вещание начнут в марте.
"На канале будут отвечать на вопросы представителей региональной власти и журналистов. В канал вложат деньги, которые партия получила из бюджета", - говорится в сообщении.