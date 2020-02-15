Партия Зеленского планирует запустить интернет-канал "Слуга ТВ"

Съезд партии проходит в субботу. Ожидается, что на съезде партию объявят центристской политсилой и изберут высший совет.

В "Слуге народа" раскрыли, каким стал Зеленский за время президентства

В "Слуге народа" раскрыли, каким стал Зеленский за время президентства

"На канале будут отвечать на вопросы представителей региональной власти и журналистов. В канал вложат деньги, которые партия получила из бюджета", - говорится в сообщении.