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Партия Зеленского планирует запустить интернет-канал "Слуга ТВ"
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РИА Новости

Партия Зеленского планирует запустить интернет-канал "Слуга ТВ"

12:45 15.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Украинская пропрезидентская партия "Слуга народа" собирается запустить свой интернет-канал "Слуга ТВ", сообщает издание "Левый берег" со ссылкой на замглавы фракции и главу пресс-офиса партии Евгения Кравчук.
Съезд партии проходит в субботу. Ожидается, что на съезде партию объявят центристской политсилой и изберут высший совет.
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12 февраля, 19:27
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"Студию разместят в КВЦ "Парковый", который объявили официальным офисом партии", - пишет издание.
Кравчук сообщила, что тестовое вещание начнут в марте.
"На канале будут отвечать на вопросы представителей региональной власти и журналистов. В канал вложат деньги, которые партия получила из бюджета", - говорится в сообщении.
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Партия "Слуга народа"Евгения КравчукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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