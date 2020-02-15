США призвали разрабатывать альтернативы китайским технологиям 5G

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. США призывают своих союзников не использовать китайские технологии 5G и разрабатывать альтернативы, сообщил американский министр обороны Марк Эспер.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он высказал мнение о том, что использование китайских разработок представляет угрозу для систем связи стран Запада.
"И мы призываем наших союзников разрабатывать альтернативы", - сказал Эспер.
Говоря об отношениях с Китаем в целом, он подчеркнул, что США не ищут конфликта с Пекином. "Повторю, мы ни в коем случае не хотим конфликта с Пекином. Но мы хотим, чтобы КНР придерживалась существующих правил, международного права", - отметил Эспер.
По его словам, США не вынуждают своих партнеров отказываться от сотрудничества с КНР. "Мы просим делать выбор в пользу глобальной системы, в поддержку рынка, прав человека и безопасности", - сказал американский министр обороны.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.
Минторг США в мае прошлого года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов. Так, в феврале 2020 года США в очередной раз отложили до 1 апреля введение ограничений для продажи американской продукции Huawei.