США призвали разрабатывать альтернативы китайским технологиям 5G

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. США призывают своих союзников не использовать китайские технологии 5G и разрабатывать альтернативы, сообщил американский министр обороны США призывают своих союзников не использовать китайские технологии 5G и разрабатывать альтернативы, сообщил американский министр обороны Марк Эспер

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности , он высказал мнение о том, что использование китайских разработок представляет угрозу для систем связи стран Запада.

"И мы призываем наших союзников разрабатывать альтернативы", - сказал Эспер.

Говоря об отношениях с Китаем в целом, он подчеркнул, что США не ищут конфликта с Пекином. "Повторю, мы ни в коем случае не хотим конфликта с Пекином. Но мы хотим, чтобы КНР придерживалась существующих правил, международного права", - отметил Эспер.

По его словам, США не вынуждают своих партнеров отказываться от сотрудничества с КНР. "Мы просим делать выбор в пользу глобальной системы, в поддержку рынка, прав человека и безопасности", - сказал американский министр обороны.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.