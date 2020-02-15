В ДНР заявили о ранении мирного жителя при обстреле снайперами ВСУ

"В 08.50 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли снайперский огонь в направлении Донецка. В результате обстрела получил ранения в область спины и верхних конечностей мирный житель 1959 года рождения", - сказал представитель ДНР в СЦКК.