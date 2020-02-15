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В ДНР заявили о ранении мирного жителя при обстреле снайперами ВСУ
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РИА Новости

В ДНР заявили о ранении мирного жителя при обстреле снайперами ВСУ

12:38 15.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец народной милиции ДНР в Донецкой области
Боец народной милиции ДНР в Донецкой области
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Боец народной милиции ДНР в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Мирный житель ранен в Донецке в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в субботу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 08.50 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли снайперский огонь в направлении Донецка. В результате обстрела получил ранения в область спины и верхних конечностей мирный житель 1959 года рождения", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
14 февраля, 20:30
В ДНР заявили об ухудшении обстановки на линии соприкосновения
По его словам, более 1,5 часа невозможно было эвакуировать раненого из-за прицельного снайперского огня со стороны украинских силовиков.
"Представительством ДНР в СЦКК более пяти раз запрашивались дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины. На данный момент подтверждение получено, эвакуация раненого для оказания медицинской помощи завершена", - отметил представитель ведомства.
Он добавил, что пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен больницу.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)В мире
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