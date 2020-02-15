В ДНР заявили о ранении мирного жителя при обстреле снайперами ВСУ

"В 08.50 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли снайперский огонь в направлении Донецка. В результате обстрела получил ранения в область спины и верхних конечностей мирный житель 1959 года рождения", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
14 февраля, 20:30В ДНР заявили об ухудшении обстановки на линии соприкосновения
По его словам, более 1,5 часа невозможно было эвакуировать раненого из-за прицельного снайперского огня со стороны украинских силовиков.
"Представительством ДНР в СЦКК более пяти раз запрашивались дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины. На данный момент подтверждение получено, эвакуация раненого для оказания медицинской помощи завершена", - отметил представитель ведомства.
Он добавил, что пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен больницу.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения