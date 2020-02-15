США выделят миллиард долларов странам Европы на энергобезопасность

МЮНХЕН, 15 фев — РИА Новости. США выделят странам Центральной и Восточной Европы около одного миллиарда долларов на проекты в сфере энергобезопасности в рамках "Инициативы трех морей" по развитию регионального диалога, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
"Принято решение выделить до одного миллиарда долларов странам Центральной и Восточной Европы на проекты инициативы "Трехморья", — сказал Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, это поможет странам региона обеспечить свою энергетическую безопасность.
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