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США выделят миллиард долларов странам Европы на энергобезопасность
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РИА Новости

США выделят миллиард долларов странам Европы на энергобезопасность

12:36 15.02.2020 (обновлено: 22:25 15.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМайк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности
Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности
МЮНХЕН, 15 фев — РИА Новости. США выделят странам Центральной и Восточной Европы около одного миллиарда долларов на проекты в сфере энергобезопасности в рамках "Инициативы трех морей" по развитию регионального диалога, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

"Принято решение выделить до одного миллиарда долларов странам Центральной и Восточной Европы на проекты инициативы "Трехморья", — сказал Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, это поможет странам региона обеспечить свою энергетическую безопасность.
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Майк ПомпеоВосточная ЕвропаМюнхенская конференция по безопасностиМюнхенСШАЭкономика
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